Η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξήχθη το απόγευμα της Τρίτης (25/8) «φωτογράφισε» το πότε θα οριστεί το εξ αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες έχουν κενό στη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου που είναι προγραμματισμένη απ’ τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Δεδομένου ότι εκείνο το διάστημα είναι το μοναδικό «κενό» στο πρόγραμμα των δύο ομάδων, η Super League αναμένεται να ορίσει μέσα στα επόμενα 24ωρα το εξ αναβολής παιχνίδι των «πράσινων» με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση την κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου, οι δύο ομάδες θα τα… ξαναπούν μία εβδομάδα αργότερα (16/9) και στην 3η αγωνιστική της League Phase, σε ένα ματς που θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης», το οποίο έχει δηλώσει ως έδρα της η Κηφισιά.