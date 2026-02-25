Ο πρόεδρος του Ιωνικού, Γιάννης Τσιριγώτης, ο οποίος είχε συλληφθεί για επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Κηφισιά-ΟΦΗ, που διεξήχθη στη Νεάπολη λόγω της γνωστής έλλειψης γηπέδου της ομάδας των βορείων προαστίων δικάστηκε σήμερα, με το δικαστήριο να αποφασίζει την ποινή της φυλάκισης.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ίδιος καθώς και οι άλλοι δύο οπαδοί που εμπλέκονται στην υπόθεση θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Πρόκειται για μία απόφαση-σταθμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η ποινή δεν έχει κανέναν ανασταλτικό χαρακτήρα. Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης (25/2), μέσα σε κλίμα έντασης. Το δικαστήριο εξέτασε ενδελεχώς όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τις μαρτυρίες και το οπτικοακουστικό υλικό από την ημέρα των επεισοδίων και έλαβε την τελική απόφαση.

Πλέον ο πρόεδρος του Ιωνικού θα οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, χωρίς να του δοθεί το δικαίωμα της εξαγοράς ή της αναστολής. Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και οι δύο οπαδοί της ομάδας που είχαν συλληφθεί μαζί του. Μάλιστα, το δικαστήριο απέρριψε τα ελαφρυντικά που προτάθηκαν από τους συνηγόρους υπεράσπισης, τονίζοντας τη σοβαρότητα των αδικημάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr