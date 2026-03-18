Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν το πρωί της Τετάρτης οι οκτώ συλληφθέντες για το επεισόδιο κατά δημοσιογράφων την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας.

Η δίκη τους ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αναβλήθηκε χθες για σήμερα και οι κατηγορούμενοι παρέμειναν κρατούμενοι. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία από κοινού εντός αθλητικού χώρου. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 14 άτομα, ηλικίας από 22 έως 45 ετών.

