Στις 24 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για παράνομο στοιχηματισμό στο παιχνίδι Κυπέλλου Απόλλων Λάρισας-ΑΕΚ 0-7 το 2017, σύμφωνα με αναφορές της UEFA και της Sportradar.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αναμένεται να περάσει από το εδώλιο 32 φυσικά πρόσωπα, για ανάμειξη σε σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού, που αφορά το παιχνίδι του Απόλλωνα Λάρισας με την ΑΕΚ το 2017, μεταξύ αυτών διοικητικά στελέχη, προπονητές και ποδοσφαιριστές της τότε ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι έλαβε χώρα στις 26 Οκτωβρίου 2017 για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, και διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης ορίστηκε ο Φώτης Φωτιάς.

Η δικογραφία βασίζεται σε επιστολή της UEFA η οποία συνέλλεξε τα δεδομένα στοιχηματισμού γύρω από αυτό το παιχνίδι. Βρήκε ενδιαφέροντα ευρήματα όσον αφορά τη στοιχηματική δραστηριότητα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παράβαση του άρθρου 132 περί δωροδοκίας, καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Δεδομένων των ειδήσεων που έχουν προκύψει, σχετικά με στοιχηματικά στοιχεία στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ αναμένονται καταθέσεις πληθώρας μαρτύρων.

Αλ. Παπαδόπουλος