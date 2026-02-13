Εκδικάστηκε σήμερα στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η έφεση των πέντε πρωτόδικα καταδικασθέντων πρώην παραγόντων της ΕΠΟ για την περιβόητη Κάρτα Υγείας.

Στο εδώλιο κάθονται οι πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ Βασίλης Γκαγκατσης, Σοφοκλής Πιλάβιος και Γιώργος Γκιρτζίκης όπως και ο άλλοτε αναπληρωτής πρόεδρος της ομοσπονδίας Δρ. Ιωάννης Οικονομίδης, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος. Απουσίασε ο πρώην σύμβουλος Γιώργος Σιντόρης, ο οποίος έχει ήδη απολογηθεί από τις προηγούμενες δίκες, όπως και ο Βασίλης Γκαγκάτσης, που ωστόσο ήταν παρών στη σημερινή ακροαματική διαδικασία. Όλοι τους έχουν τιμωρηθεί πρωτόδικα με 5 χρόνια κάθειρξη.

