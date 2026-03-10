Ελληνική σφυρίχτρα ορίστηκε από την UEFA για ματς στους «16» Conference League, με τον Βασίλη Φωτιά να αναλαμβάνει να διευθύνει το Ριέκα-Στρασβούργο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Φωτιάς