Ελληνική σφυρίχτρα ορίστηκε από την UEFA για ματς στους «16» Conference League, με τον Βασίλη Φωτιά να αναλαμβάνει να διευθύνει το Ριέκα-Στρασβούργο.
