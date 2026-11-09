Ολοκληρώθηκε και η δέκατη αγωνιστική στο πρωτάθλημα και πάμε στη διακοπή με φωνές. Στο στόχαστρο, τι άλλο; Η διαιτησία. Αυτή που για πολλούς έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και ως εκ τούτου στην ενίσχυση με βαθμούς κάποιων ομάδων, έναντι άλλων.

Στο Καυτανζόγλειο ο Παναθηναϊκός με πέναλτι του Καλάμπρια στο 94΄, ολοκλήρωσε την ανατροπή 1-2 απέναντι στον Ηρακλή και αύξησε τη διαφορά που τον χωρίζει από τον δεύτερο Ολυμπιακό στους τέσσερις βαθμούς.

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