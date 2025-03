Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με την Μπενφίκα και, όπως είναι φυσικό, οι μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο έχουν ανέβει κατακόρυφα.

Ο διεθνής επιθετικός στην παρθενική του σεζόν με τη φανέλα των «αετών» της Λισαβόνας μετράει μέχρι στιγμής 20 γκολ και 9 ασίστ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μάλιστα εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο Champions League, εκεί όπου σε 12 εμφανίσεις έχει 7 τέρματα και 3 ασίστ!

Οι παραπάνω επιδόσεις, όπως είναι φυσικό, δεν έχουν αφήσει ασυγκίνητες τις μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα: σύμφωνα με τα όσα αναφέρει Τούρκος δημοσιογράφος, ο Εκρέμ Κονούρ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ίντερ και η Γιουβέντους έχουν στο μεταγραφικό μπλοκάκι τους τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Juventus and Inter Milan are monitoring the situation of SL Benfica’s Greek striker Vangelis Pavlidis. pic.twitter.com/3T4iDAaVgX

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 24, 2025