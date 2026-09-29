Ανακοίνωση για τον θάνατο του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, εξέδωσε η ΚΝΕ. «Ο αθλητισμός πρέπει να “δίνει” ζωή και όχι να αφαιρεί ζωές», αναφέρει η ανακοίνωση με την ΚΝΕ να καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 1 Οκτώβρη στις 19:00 στο Σύνταγμα, διεκδικώντας σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας των αθλητών και της νεολαίας.

«Ο τραγικός χαμός του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Θάσο την Κυριακή, είναι γροθιά στο στομάχι για κάθε νέο και νέα, για κάθε άνθρωπο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ και προσθέτει:

«Ο 16χρονος Ασλάν χτύπησε με το κεφάλι σε τοιχίο της κερκίδας που βρισκόταν μόλις ένα μέτρο μακριά από τον αγωνιστικό χώρο, και δεν έφερε κανένα προστατευτικό. Πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα το οποίο έχει την υπογραφή ενός εχθρικού κράτους, που αφήνει μόνιμα απροστάτευτη την ανθρώπινη ζωή.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, τους φίλους και τους συμμαθητές του. Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι ακριβείς συνθήκες και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι».

«Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνεται ξανά με τραγικό τρόπο πως το “πάμε και όπου βγει” βασιλεύει και στους αθλητικούς χώρους, όπως και σε όλες τις πλευρές της ζωής μας. Είναι απαράδεκτο το 2026 να διοργανώνονται πρωταθλήματα, στα οποία δεν υπάρχει ενιαίος κρατικός έλεγχος και ευθύνη για τα γήπεδα, για τις υποδομές, για τα μέτρα ασφάλειας και υγείας των αθλητών και όλα να μετατίθενται στην ευθύνη των τοπικών ομάδων. 6.500 αθλητικά σωματεία, στα οποία συμμετέχουν 480.000 αθλητές και αθλήτριες, να στραγγαλίζονται οικονομικά, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μοιράζει εκατομμύρια ευρώ σε μια χούφτα ΠΑΕ και ΚΑΕ για να κάνουν μπίζνες και να φτιάχνουν ιδιόκτητα γήπεδα με τα λεφτά του ελληνικού λαού» αναφέρει ακόμα η ΚΝΕ, και καταλήγει στην ανακοίνωσή της:

«Η απώλεια του Ασλάν προστίθεται σε μια μεγάλη αλυσίδα αντίστοιχων περιστατικών με θύματα νέους ανθρώπους, με εκατοντάδες σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα σε αθλητικούς χώρους και σχολικές αθλητικές υποδομές.

Η αλυσίδα αυτή πρέπει να σπάσει. Κανένας νέος να μη μείνει σιωπηλός. Η ΚΝΕ καλεί σε διαμαρτυρία την Πέμπτη 1 Οκτώβρη στις 19:00 στο Σύνταγμα, διεκδικώντας σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές, με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας των αθλητών και της νεολαίας.

Γιατί ο αθλητισμός πρέπει να “δίνει” ζωή και όχι να αφαιρεί ζωές».