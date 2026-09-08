Ήταν 21 Αυγούστου, όταν ο νέος πρόεδρος της Super League Γιάννης Αλαφούζος έθεσε προς συζήτηση στην άτυπη τηλεδιάσκεψη του συνεταιρισμού, μια πρωτοποριακή και καινοτόμα πρόταση.

Μια πρόταση που μπορεί να μην είναι ακριβώς «κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων» καθώς όλες οι ΠΑΕ έχουν ατομικές συμβάσεις για φέτος ή και τα επόμενα χρόνια, αλλά μπορεί εξίσου να εκτοξεύσει τα έσοδα των μικρότερων ομάδων, των οποίων τα συμβόλαια απέχουν παρασάγγας σε οικονομικό επίπεδο σε σχέση με των μεγάλων ΠΑΕ.

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