Ολοταχώς για κατάργηση των αγώνων κατάταξης στο ελληνικό πρωτάθλημα οδεύει η Super League με το ενδεχόμενο της αναδιάρθρωσης να βρίσκεται προ των πυλών.

Στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες έγγραφο υπογεγραμμένο από πέντε ομάδες, το οποίο ζητάει τη σύγκλιση έκτακτου ΔΣ με μοναδικό θέμα την αναδιάρθρωση. Μέσα στις πέντε ομάδες, μάλιστα, βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, μαζί με Αστέρα Τρίπολης, Παναιτωλικό, όπως και τις δύο που έπεσαν τελικά Πανσερραϊκό και ΑΕΛ.

