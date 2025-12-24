Υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Σπανού θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής η Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς οι κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Έλληνα τεχνικό.

Ο έμπειρος προπονητής διαδέχεται στον πάγκο των Θεσσαλών τον Τίμο Καβακά, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης Β’.

Η σχετική ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Δημήτρη Σπανό.

Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με πολλές επιτυχίες και ανόδους.

Ο Αιγιώτης τεχνικός έχει πανηγυρίσει ανόδους από τη Β’ στην Α’ Εθνική με τον Άρη και τον Ιωνικό, ενώ έχει εργαστεί σε πολλές ακόμα ομάδες με ιστορικό υπόβαθρο. Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος, Καλαμάτα, Απόλλων Σμύρνης, Ηρακλής, Λεβαδειακός, Δόξα Δράμας, Χανιά, Λαμία, κάποιες από τις ομάδες στις οποίες δούλεψε και άφησε το στίγμα του.

Ο Δημήτρης Σπανός πιάνει άμεσα δουλειά και θα καθοδηγήσει την ομάδα μας στη δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στο πλευρό του θα έχει και το δικό του επιτελείο συνεργατών το οποίο θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Καλωσορίζουμε τον κόουτς στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!