Ο έμπειρος τεχνικός, Ηλίας Κώτσιος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Εθνικού Πειραιώς, προκειμένου να οδηγήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής τη σεζόν 2026-27.

Ο 49χρονος παλαίμαχος άσος έπειτα από τη πλούσια καριέρα του ως κεντρικός αμυντικός σε Παναθηναϊκό, ΟΦΗ, ΑΕΛ, ΠΑΣ Γιάννινα και Λεβαδειακό, ξεκίνησε το 2017 την προπονητική και μετά από την παρουσία του στα τιμ του Ορέστη Ορεστιάδας, Κενταύρου Βριλησσίων, και τη θητεία του ως βοηθός προπονητή σε Λαμία, Καραϊσκάκη Άρτας και Λεβαδειακό, αλλά και το πέρασμά του ως τεχνικός διευθυντής σε ΟΦΗ και ΑΕΛ, αναλαμβάνει τα ηνία του Εθνικού Πειραιά.

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