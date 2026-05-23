Μια εξαιρετική κίνηση από την διοίκηση του ΠΑΣ Πρέβεζα που παρέδωσε τα ηνία της ομάδας στον Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος αποχώρησε από την Κ19 της Κηφισιάς.

Ο πρώην σπουδαίος φορ του Παναθηναϊκού θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας της Πρέβεζας, που τη νέα σεζόν που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Ο Βαζέχα πριν από δύο εβδομάδες είχε βρεθεί στην Πρέβεζα και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και είχε εκτενείς συζητήσεις με τον πρόεδρο της ομάδας, Γιάννη Τσότα, ο οποίος παρουσίασε το πρότζεκτ εν όψει της νέας χρονιάς 2026-2027.

