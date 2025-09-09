Περίπου 3,5 ώρες κράτησε το σημερινό (9/9) συμβούλιο της Super League, το οποίο επικεντρώθηκε στη μεγαλύτερη διάρκειά του στον ορισμό της έδρας στον αγώνα Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί εντέλει στο «Πανθεσσαλικό» την προσεχή Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και θα ξεκινήσει στις 18:00, ενώ ο αγώνας του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να διεξαχθεί στο Παγκρήτιο το οποίο για την ώρα κρίνεται ως ακατάλληλο λόγω του χλοοτάπητα.

Για το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ o Παναθηναϊκός έδωσε τόσο το γήπεδο της Λεωφόρου, όσο και το Ολυμπιακό Στάδιο με το οποίο έχει σύμβαση έως το 2027.

Η πρόθεση της Λίγκας είναι να διεξαχθεί το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, όμως εάν μέχρι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου (12:00) δεν καταστεί εφικτό να είναι έτοιμα όλα όσα χρειάζονται για τη χρήση ημί-αυτόματου οφσάιντ και goal-line technology στο Στάδιο, το ματς θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της τιμωρίας που «κουβαλάει» η κρητική ομάδα απ’ τον περσινό τελικό Κυπέλλου.

Ένα μεγάλο μέρος του σημερινού (9/9) συμβουλίου του συνεταιρισμού αφιερώθηκε στο γηπεδικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η νεοφώτιστη Κηφισιά και επηρέαζε και το ματς της 3ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα των βορείων προαστίων αιτήθηκε το Ολυμπιακό Στάδιο, όμως οι «πράσινοι» αρνήθηκαν, προσφέροντας το ΟΑΚΑ μόνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής. Για τον Παναθηναϊκό υπάρχει διπλό ζήτημα, αφενός λόγω της επισποράς του χλοοτάπητα που θα πρέπει να γίνει τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κι αφετέρου, διότι στο ΟΑΚΑ έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται σκαλωσιές και να γίνονται τα πρώτα έργα ενεργειακής αναβάθμισης.

Η Κηφισιά αντιπρότεινε να χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ απ’ την 1η Νοεμβρίου όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επισποράς και να γίνει αναστροφή έδρα στα εντός έδρας παιχνίδια της με τον Άρη (20/9, 18:00) και την ΑΕΚ (5/10, 18:00), ωστόσο οι «πράσινοι» δεν δέχθηκαν τη συγκεκριμένη πρόταση.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας τόνισε πως θα ακολουθήσει τη νομική οδό και θα προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΟΑΚΑ με στόχο να λάβει προσωρινή διαταγή χρήσης του γηπέδου.

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος τόνισε πως θα μπορούσε να διαθέσει το «Πανθεσσαλικό» μόνο γι’ αυτή την αγωνιστική, κάτι που αποδέχθηκε ο Παναθηναϊκός καθότι θα ήταν πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση για τους φίλους της ομάδας στο συγκεκριμένο γήπεδο, σε σχέση με το «AEL FC Arena» κι έτσι προκρίθηκε εντέλει το γήπεδο του Βόλου κι όχι αυτό της ΑΕΛ.

Λύση για το συνολικό γηπεδικό ζήτημα της Κηφισιάς δεν βρέθηκε πάντως και θα πραγματοποιηθεί νέο συμβούλιο τις επόμενες ημέρες στην προσπάθεια να υπάρξει μία μόνιμη επιλογή έδρας για τη νεοφώτιστη ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (πλην της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έχει ήδη εξασκήσει το δικαίωμά της).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τον ορισμό των αγώνων 4ης ως και 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τον ορισμό του αγώνα Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την αλλαγή έδρας διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, λόγω ακαταλληλότητας του χλοοτάπητα του Παγκρήτιου Σταδίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Αν μέχρι την Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) εξουσιοδοτείται η Super League για τον ορισμό διεξαγωγής του αγώνα στο γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης”.

Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τον πίνακα Παρατηρητών αγωνιστικής περιόδου 2025-26».