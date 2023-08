Στο Λονδίνο βρίσκεται από την Κυριακή ο Ντίνος Μαυροπάνος προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Γουέστ Χαμ, η οποία όμως μόνο σίγουρη δεν μπορεί να θεωρείται πλέον, σύμφωνα με τον Σάντι Αούνα.

Όπως ισχυρίστηκε σε ποστάρισμά του ο δημοσιογράφος του Foot Mercato, ο διεθνής στόπερ της Στουτγκάρδης, ο οποίος μάλιστα έδωσε το «παρών» στη χθεσινή νίκη των «σφυριών» επί της Τσέλσι με 3-1 σκορ, κόπηκε στα ιατρικά, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Μένει πλέον να δούμε αν έχει βάση το εν λόγω δημοσίευμα.

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 21, 2023