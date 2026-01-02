Πλούσιο θα είναι το θέαμα στον αυριανό τελικό του Super Cup, αν όχι εντός αγωνιστικού χώρου, σίγουρα στα προεόρτια με μαντινάδες, χορευτικά και παραδοσιακά κάλαντα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ για τα χάπενινγκς του τελικού του Super Cup:

Κατά την είσοδό τους στο Παγκρήτιο Στάδιο, οι φίλαθλοι θα γίνονται δεκτοί υπό τους ήχους μαντινάδων αφιερωμένων στο Betsson Super Cup από τους μουσικούς Νίκο Τζουλιαδάκη, Αντώνη Παπαδάκη, Ζαχαρία Μαθιουδάκη και Ιωάννη Παπαδάκη, πλαισιωμένους από χορευτική κρητική παρέα. Οι στίχοι και οι μαντινάδες γράφτηκαν ειδικά για τη διοργάνωση από την κορυφαία λαϊκή μαντιναδολόγο, Δέσποινα Σπαντιδάκη.

