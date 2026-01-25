Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται την Κυριακή η αγωνιστική δράση στην 18η αγωνιστική της Super League, κατά την οποία το Σάββατο η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε και πήρε αναβολή του αγώνα του με την Κηφισιά, προσπέρασε τους «ασπρόμαυρους» και ανέβηκε στην κορυφή, μετά τη δύσκολη νίκη της με 1-0 επί του Αστέρα στην Τρίπολη.

Ο πρώτος χρονικά αγώνας της ημέρας θα διεξαχθεί στις 16:00 (Novasports Prime) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου θα τεθούν αντιμέτωποι ο Άρης, που απογοητεύει με την πορεία του στο εφετινό πρωτάθλημα και ο Λεβαδειακός, που από τη μεριά του εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και φιγουράρει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ φιλοδοξεί σε αυτό το ματς να κλείσει (κάποιες) από τις πληγές που της άνοιξε ο αποκλεισμός από το Κύπελλο, η ήττα από την ΑΕΛ, αλλά και η γενικότερα κάτω του μετρίου πορεία της στη Super League.

Εντούτοις οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου είναι εντυπωσιακοί, καθώς μετρούν τέσσερις διαδοχικές νίκες, ενώ προκρίθηκαν και στα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ.

Στις 18:00 (Cosmote Sport 1) τα βλέμματα στρέφονται στο Παγκρήτιο, όπου ο ΟΦΗ θα υποδεχτεί τον Παναιτωλικό, θέλοντας να επιστρέψει στις επιτυχίες, μετά την ήττα με 3-0 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ.

Βέβαια, η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε πολλές απουσίες, με παίκτες-κλειδιά να επιστρέφουν για να παίξουν κόντρα στα «καναρίνια», τα οποία δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, όπως μαρτυρούν οι πέντε συνεχόμενες ήττες σε Super League και Κύπελλο, που έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Γιάννη Αναστασίου.

Στις 19:30 (Novasports Prime) ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστει στο Περιστέρι κόντρα στον αξιόμαχο Ατρόμητο.

Οι «πράσινοι», μετά το… εφιαλτικό 4-0 από την ΑΕΚ, απέσπασαν ισοπαλία 1-1 από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στην ενδιάμεση φάση του Europa League και στο φινάλε της League Phase κόντρα στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ (Πέμπτη 29/1, 22:00) θα διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Στο πρωτάθλημα, πάντως, ορατός, αν και μακρινός, στόχος είναι μόνο αυτός της τετράδας, με τους πράσινους να θέλουν πάση θυσία τη νίκη στο Περιστέρι.

Από τη μεριά της η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ πήρε διπλό σπουδαίας σημασίας στο Πανθεσσαλικό (0-3) και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις, όμως κίνδυνος ακόμη υπάρχει.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα, το Σάββατο διεξήχθησαν ακόμη δύο παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί εντός έδρας με 1-0 του Βόλου, πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ και την ΑΕΛ Novibet να παίρνει νίκη-οξυγόνο με το ίδιο σκορ απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ 1-0

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

16:00 Άρης – Λεβαδειακός Novasports Prime

18:00 ΟΦΗ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Novasports Prime

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ

Κηφισιά – ΠΑΟΚ