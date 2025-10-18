Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Επίδειξη δύναμης έκανε η Νίκη Βόλου απέναντι στην Καβάλα, την οποία συνέτριψε με 6-0 στη θεσσαλική πρωτεύουσα και μείωσε εκ νέου τη διαφορά από τον πρώτο Ηρακλή στον ένα βαθμό, ύστερα από έξι αγωνιστικές στη Super League 2.

Οι γηπεδούχοι «τελείωσαν» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν 4-0 με τα γκολ των Πέττα (6΄), Λώλη (32΄, 41΄) και Λουκίνα (44΄). Στο δεύτερο μέρος μείωσαν το ρυθμό, αλλά ακόμα κι έτσι έδωσαν θριαμβευτική διάσταση στη νίκη τους σκοράροντας άλλα δύο τέρματα, με τους Πέττα (53΄) και Μπαριέντος (81΄).

Στο άλλο απογευματινό παιχνίδι του Σαββάτου, ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε τρεις πολύ σημαντικούς για το μέλλον του βαθμούς επικρατώντας του Μακεδονικού με 1-0 χάρη στο γκολ του Λέλεκα, στο 67ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’ 2-1

Νίκη Βόλου – Καβάλα 6-0

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β’ 19/12

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός 19/12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 16 -6αγ.

2. Νίκη Βόλου 15 -6αγ.

3. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 11

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 10

5. Νέστος Χρυσούπολης 7 -6β.

6. Καβάλα 5 -6β.

7. Μακεδονικός 5 -6β.

8. ΠΑΟΚ Β΄ 4 -6αγ.

9. Καμπανιακός 4

10. ΠΑΣ Γιάννινα 1

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ