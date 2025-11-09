Πραγματοποιώντας ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, η Νίκη Βόλου διέλυσε με 6-0 τον Μακεδονικό, πλησιάζοντας και πάλι στον ένα βαθμό τον πρωτοπόρο Ηρακλή, στο φινάλε του πρώτου γύρου του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2. Μαζί και η Αναγέννηση Καρδίτσας που πέρασε νικηφόρα από τη Χρυσούπολη.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι στο «Παντελής Μαγουλάς», με τη Νίκη Βόλου να πετυχαίνει πέντε γκολ από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Από δύο γκολ σημείωσαν οι Αλέξανδρος Λώλης (8’, 25’) και Απόστολος Βέλλιος (12’, 37’), ενώ δίχτυα βρήκε και ο Ραφαήλ Πέττας (31’). Ενδιάμεσα, οι Θεσσαλοί είχαν σπάνια ευκαιρία, με δύο δοκάρια στην ίδια φάση, από τους Βέλλιο και Πέτρο Γιακουμάκη.

Το όνομά του στη λίστα με τους σκόρερ έβαλε και ο Γιάννης Λουκίνας, διαμορφώνοντας στο 78ο λεπτό το τελικό 6-0, κι ενώ λίγο νωρίτερα, δοκάρι είχε και ο Νίκος Μπαξεβάνος για τους γηπεδούχους.

Στη Χρυσούπολη, άπαντες «πάγωσαν» στο 25ο λεπτό, όταν ο Λευτέρης Αστράς έπεσε στο χορτάρι, έχοντας χτυπήσει στο κεφάλι σε διεκδίκηση της μπάλας.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε πέντε λεπτά αργότερα, με τον τερματοφύλακα του Νέστου να δίνει τη θέση του στον Τζόρκο Μούτσα. Ο οποίος νικήθηκε μία και μόνη φορά, από το σουτ του Χρήστου Μπούση στο 53ο λεπτό. Ήταν αρκετό το γκολ αυτό για να πάρει η Αναγέννηση το «τρίποντο», και να επιστρέψει κι αυτή στο -1 από την κορυφή, παρέα με Νίκη Βόλου και Αστέρα Τρίπολης Β’.

Νωρίτερα, στη Χαλάστρα, Καμπανιακός και ΠΑΟΚ Β’ είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι δίχως γκολ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου:

ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα 4-0

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Καβάλα 1-0

Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’ 0-0

Νίκη Βόλου – Μακεδονικός 6-0

Νέστος Χρυσούπολης – Αναγ. Καρδίτσας 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ (9 Αγώνες):

1. ΠΟΤ Ηρακλής 21

2. Νίκη Βόλου 20

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 20

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20

5. ΠΑΟΚ Β’ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 8

7. Καμπανιακός 8

8. Καβάλα 6

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5

10. Μακεδονικός 5

Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης