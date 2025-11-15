Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας έκαναν το … καθήκον τους στα σημερινά παιχνίδια για την 10η αγωνιστική της Super League 2 και συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας του Α΄ ομίλου, σε αναμονή της αυριανής, (16/11), αναμέτρησης του Αστέρα Τρίπολης Β΄ με τον Ηρακλή.

Η Νίκη Βόλου πέρασε πολύ ευκολότερα του αναμενομένου από τη Θεσσαλονίκη, καθώς συνέτριψε 6-1 τον ΠΑΟΚ Β΄ με σκόρερ τους Λώλη (3΄), Λουκίνα (15΄), Βουτσά (25΄), Γιακουμάκη (67΄), Τσέλιο (73΄) και Βέλλιο (76΄). Ο Καλαϊτσίδης πέτυχε στο 81΄ το γκολ της τιμής για τους «ασπρόμαυρους», που παρατάχθηκαν με πολλές ελλείψεις.

Με τους τρεις βαθμούς έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία με γκολ του Στίκα στο 18΄ νίκησε 1-0 τον Μακεδονικό και παραμένει δυναμικά στην «κούρσα» της ανόδου. Στη μάχη της παραμονής, ο Νέστος Χρυσούπολης με σκόρερ τον Γλυνό (66΄) πήρε πολύτιμο «τρίποντο» επί του ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», αφήνοντας την ομάδα της Ηπείρου στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου:

Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

ΠΑΟΚ Β΄ – Νίκη Βόλου 1-6

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης 0-1

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΟΤ Ηρακλής 16/11

Καβάλα – Καμπανιακός 16/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες):

1. Νίκη Βόλου 23

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 23

3. ΠΟΤ Ηρακλής 21 -9αγ.

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20 -9αγ.

5. ΠΑΟΚ Β’ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καμπανιακός 8 -9αγ.

8. Καβάλα 6 -9αγ.

9. Μακεδονικός 5

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5