Ένα γκολ έφτανε και … περίσσευε στη Νίκη Βόλου για να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία της στον Α’ όμιλο της Super League 2.
H ομάδα της Θεσσαλίας, με τέρμα του Λουκίνα στο 25ο λεπτό, επικράτησε (1-0) του ουραγού ΠΑΣ Γιάννινα και έκανε το «4 στα 4» στο πρωτάθλημα, φιγουράροντας στην κορυφή της βαθμολογίας.
Από εκεί και πέρα η Αναγέννηση Καρδίτσας, με δύο γκολ στο β’ ημίχρονο (στο 67′ από τον Καρίμ και στο 82′ από τον Καμπετσή), κέρδισε με σκορ 2-0 τον Καμπανιακό, σκαρφαλώνοντας-έστω προσωρινά- στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Τέλος, με τον Φερνάντες να βρίσκει δίχτυα στο 85ο λεπτό, ο Αστέρας Τρίπολης Β’ απέδρασε με τους τρεις βαθμούς (1-0) από την έδρα του ΠΑΟΚ Β’.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «ασπρόμαυροι» είχαν δοκάρι στο 39′ σουτ όταν σε σουτ του Μούστμα η μπάλα στο δεξί δοκάρι του Χατζηεμμανουήλ.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου της Super League 2:
Νίκη Βόλου–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Αναγέννηση Καρδίτσας–Καμπανιακός 2-0
ΠΑΟΚ Β’–Αστέρας Τρίπολης Β’ 0-1
Κυριακή 5/10
14:00 Καυτανζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακλής – Νέστος Χρυσούπολης
16:00 Δημοτικό Στάδιο Καβάλας, Καβάλα – Μακεδονικός
Η βαθμολογία
ΑΓ. ΒΑΘ.
1. Νίκη Βόλου 4 12
2. Αναγέννηση Καρδίτσας 4 9
3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 4 8
4. ΠΟΤ Ηρακλής 3 7
5. Μακεδονικός 3 4
6. ΠΑΟΚ Β’ 4 3
7. Καβάλα 3 3
8. Νέστος Χρυσούπολης 3 3
9. Καμπανιακός 4 3
10. ΠΑΣ Γιάννινα 4 0