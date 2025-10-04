Ένα γκολ έφτανε και … περίσσευε στη Νίκη Βόλου για να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία της στον Α’ όμιλο της Super League 2.

H ομάδα της Θεσσαλίας, με τέρμα του Λουκίνα στο 25ο λεπτό, επικράτησε (1-0) του ουραγού ΠΑΣ Γιάννινα και έκανε το «4 στα 4» στο πρωτάθλημα, φιγουράροντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα η Αναγέννηση Καρδίτσας, με δύο γκολ στο β’ ημίχρονο (στο 67′ από τον Καρίμ και στο 82′ από τον Καμπετσή), κέρδισε με σκορ 2-0 τον Καμπανιακό, σκαρφαλώνοντας-έστω προσωρινά- στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Τέλος, με τον Φερνάντες να βρίσκει δίχτυα στο 85ο λεπτό, ο Αστέρας Τρίπολης Β’ απέδρασε με τους τρεις βαθμούς (1-0) από την έδρα του ΠΑΟΚ Β’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «ασπρόμαυροι» είχαν δοκάρι στο 39′ σουτ όταν σε σουτ του Μούστμα η μπάλα στο δεξί δοκάρι του Χατζηεμμανουήλ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου της Super League 2:

Νίκη Βόλου–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας–Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β’–Αστέρας Τρίπολης Β’ 0-1

Κυριακή 5/10

14:00 Καυτανζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακλής – Νέστος Χρυσούπολης

16:00 Δημοτικό Στάδιο Καβάλας, Καβάλα – Μακεδονικός

Η βαθμολογία

ΑΓ. ΒΑΘ.

1. Νίκη Βόλου 4 12

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 4 9

3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 4 8

4. ΠΟΤ Ηρακλής 3 7

5. Μακεδονικός 3 4

6. ΠΑΟΚ Β’ 4 3

7. Καβάλα 3 3

8. Νέστος Χρυσούπολης 3 3

9. Καμπανιακός 4 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 4 0