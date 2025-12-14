Με νίκη συνέχισε την πορεία του προς την επιστροφή στη Super League ο πρωτοπόρος Ηρακλής, ο οποίος για την 14η αγωνιστική της Super League 2 επικράτησε με 3-0 του Μακεδονικού εντός έδρας και διατηρήθηκε στο ρετιρέ της βαθμολογίας.

Ο «γηραιός» άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι του Μάναλη (45’+4’), «καθάρισε» το παιχνίδι στο 70’ με τον Ντέλετιτς και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του στο 78’, με το σουτ του Παναγιωτίδη.

Σε απόσταση αναπνοής παραμένει η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία λύγισε με 1-0 τον μαχητικό ΠΑΣ Γιάννινα, χάρη στο σουτ του Νοικοκυράκη στο 42’. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν και σε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όμως το σουτ του Νικολιά σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Σίνα.

Στο κυνήγι της κορυφής παραμένει και η Νίκη Βόλου, η οποία νωρίτερα υποχρέωσε τον Αστέρα στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-1.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου:

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 0-2

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β’ 3-1

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

ΠΟΤ Ηρακλής – Μακεδονικός 3-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες):

1. ΠΟΤ Ηρακλής 34

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33

3. Νίκη Βόλου 31

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 27

5. Καβάλα 18

6. ΠΑΟΚ Β’ 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 14

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5