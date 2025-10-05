Την τρίτη του νίκη στον Α’ όμιλο της Super League 2 πέτυχε την Κυριακή ο Ηρακλής, ο οποίος επιβλήθηκε με 3-1 σκορ του Νέστου Χρυσούπολης, σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Οι Μάναλης (10΄), Κυνηγόπουλος (18′) και Φοφανά (57′) πέτυχαν τα γκολ των νικητών, ενώ ο Κωστίκας σκόραρε (38′) το μοναδικό τέρμα των φιλοξενούμενω.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 54′ ο Ηρακλής είχε δοκάρι, σε κεφαλιά του Μαχαίρα.
Διαιτητής: Μπαλαχούτης Γεώργιος (Πειραιά)
Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Βιτλής (74′ Κάτσικας), Μαχαίρας (60′ Κούστα), Μάναλης, Ουές (74′ Αναστασίου), Παναγιωτίδης, Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος, Ντόβενταν (80′ Τσιντώνης), Φοφανά, Γιανούτσος.
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Φόρντος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας, Σταυρόπουλος, Κωστίκα, Τσίκος, Ντοναλντόνι.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου:
Νίκη Βόλου–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Αναγέννηση Καρδίτσας–Καμπανιακός 2-0
ΠΑΟΚ Β’–Αστέρας Τρίπολης Β’ 0-1
ΠΟΤ Ηρακλής – Νέστος Χρυσούπολης 3-1
16:00 Δημοτικό Στάδιο Καβάλας, Καβάλα – Μακεδονικός
Η βαθμολογία
ΑΓ. ΒΑΘ.
1. Νίκη Βόλου 4 12
2. ΠΟΤ Ηρακλής 4 10
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 4 9
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 4 8
5. Μακεδονικός 3 4
6. ΠΑΟΚ Β’ 4 3
7. Καβάλα 3 3
8. Νέστος Χρυσούπολης 3 3
9. Καμπανιακός 4 3
10. ΠΑΣ Γιάννινα 4 0