Την τρίτη του νίκη στον Α’ όμιλο της Super League 2 πέτυχε την Κυριακή ο Ηρακλής, ο οποίος επιβλήθηκε με 3-1 σκορ του Νέστου Χρυσούπολης, σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Οι Μάναλης (10΄), Κυνηγόπουλος (18′) και Φοφανά (57′) πέτυχαν τα γκολ των νικητών, ενώ ο Κωστίκας σκόραρε (38′) το μοναδικό τέρμα των φιλοξενούμενω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 54′ ο Ηρακλής είχε δοκάρι, σε κεφαλιά του Μαχαίρα.

Διαιτητής: Μπαλαχούτης Γεώργιος (Πειραιά)

Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Βιτλής (74′ Κάτσικας), Μαχαίρας (60′ Κούστα), Μάναλης, Ουές (74′ Αναστασίου), Παναγιωτίδης, Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος, Ντόβενταν (80′ Τσιντώνης), Φοφανά, Γιανούτσος.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Φόρντος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας, Σταυρόπουλος, Κωστίκα, Τσίκος, Ντοναλντόνι.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου:

Νίκη Βόλου–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας–Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β’–Αστέρας Τρίπολης Β’ 0-1

ΠΟΤ Ηρακλής – Νέστος Χρυσούπολης 3-1

16:00 Δημοτικό Στάδιο Καβάλας, Καβάλα – Μακεδονικός

Η βαθμολογία

ΑΓ. ΒΑΘ.

1. Νίκη Βόλου 4 12

2. ΠΟΤ Ηρακλής 4 10

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 4 9

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 4 8

5. Μακεδονικός 3 4

6. ΠΑΟΚ Β’ 4 3

7. Καβάλα 3 3

8. Νέστος Χρυσούπολης 3 3

9. Καμπανιακός 4 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 4 0