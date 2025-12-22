Την τρίτη διαδοχική νίκη της στον Α΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε σήμερα (22/12) η Αναγέννηση Καρδίτσας. Η θεσσαλική ομάδα επιβλήθηκε 1-0 του Αστέρα Τρίπολης Β΄ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική, αλλά και η δραστηριότητα στο πρωτάθλημα για το 2025.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό η Αναγέννηση, η οποία πήρε το «τρίποντο» χάρη στο γκολ του Πολέτο στο 57΄, πλησίασε σε απόσταση ενός βαθμού από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ενώ οι Αρκάδες, οι οποίοι γνώρισαν την δεύτερη διαδοχική ήττα τους, μετρούν συνολικά τρία σερί ματς χωρίς νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής του Α΄ ομίλου της Super League 2:

Μακεδονικός–Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Καμπανιακός–ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Καβάλα–Νίκη Βόλου 2-2

ΠΑΟΚ Β΄-ΠΟΤ Ηρακλής 1-2

Αστέρας Τρίπολης Β΄-Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 37

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 36

3. Νίκη Βόλου 32

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27

5. Καβάλα 19

6. ΠΑΟΚ Β΄ 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 12

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 6