Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης
Με ευρεία νίκη «έκλεισε» ο πρωτοπόρος Ηρακλής τις υποχρεώσεις του στον α΄ γύρο της Super League 2, αφήνοντας πίσω του το στραβοπάτημα (1-1) της περασμένης αγωνιστικής απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.
Ο «Γηραιός», με υπηρεσιακό τεχνικό στον πάγκο του τον Άκη Στολτίδη (σ.σ.: πριν μία εβδομάδα απολύθηκε ο Σπανός), συνέτριψε 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Καυτανζόγλειο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής για τον Α΄ όμιλο, και παραμένει αήττητος, με έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες.
Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 66΄ με γκολ του Μάναλη, στο 70΄ο «Άγιαξ της Ηπείρου» έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σίνα, ενώ στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πέτυχαν άλλα τρία τέρματα με τους Ντουρμισάι (74΄), Μάναλη (82΄, πέναλτι) και Κούστα (89΄).
Στο μεταξύ, ο Αστέρας Τρίπολης Β΄ πανηγύρισε την τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 1-0 της Καβάλας στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες πήραν τη νίκη χάρη στην εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου στο 59΄, ενώ οι «αργοναύτες» αγωνίζονταν από το δέκατο λεπτό με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Διονέλλη.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9η αγωνιστικής του Α΄ ομίλου:
Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα 4-0
Αστέρας Τρίπολης Β΄ – Καβάλα 1-0
Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β΄ 9/11
Νίκη Βόλου – Μακεδονικός 9/11
Νέστος Χρυσούπολης – Αναγέννηση Καρδίτσας 9/11
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες):
1. Ηρακλής 21 -9αγ.
2. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20 -9αγ.
3. Νίκη Βόλου 17
4. Αναγέννηση Καρδίτσας 17
5. ΠΑΟΚ Β΄ 10
6. Νέστος Χρυσούπολης 8
7. Καμπανιακός 7
8. Καβάλα 6 -9αγ.
9. ΠΑΣ Γιάννινα 5 -9αγ.
10. Μακεδονικός 5
Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ