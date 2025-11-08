Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Με ευρεία νίκη «έκλεισε» ο πρωτοπόρος Ηρακλής τις υποχρεώσεις του στον α΄ γύρο της Super League 2, αφήνοντας πίσω του το στραβοπάτημα (1-1) της περασμένης αγωνιστικής απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο «Γηραιός», με υπηρεσιακό τεχνικό στον πάγκο του τον Άκη Στολτίδη (σ.σ.: πριν μία εβδομάδα απολύθηκε ο Σπανός), συνέτριψε 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Καυτανζόγλειο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής για τον Α΄ όμιλο, και παραμένει αήττητος, με έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 66΄ με γκολ του Μάναλη, στο 70΄ο «Άγιαξ της Ηπείρου» έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σίνα, ενώ στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πέτυχαν άλλα τρία τέρματα με τους Ντουρμισάι (74΄), Μάναλη (82΄, πέναλτι) και Κούστα (89΄).

Στο μεταξύ, ο Αστέρας Τρίπολης Β΄ πανηγύρισε την τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 1-0 της Καβάλας στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες πήραν τη νίκη χάρη στην εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου στο 59΄, ενώ οι «αργοναύτες» αγωνίζονταν από το δέκατο λεπτό με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Διονέλλη.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9η αγωνιστικής του Α΄ ομίλου:

Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα 4-0

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – Καβάλα 1-0

Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β΄ 9/11

Νίκη Βόλου – Μακεδονικός 9/11

Νέστος Χρυσούπολης – Αναγέννηση Καρδίτσας 9/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες):

1. Ηρακλής 21 -9αγ.

2. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20 -9αγ.

3. Νίκη Βόλου 17

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 17

5. ΠΑΟΚ Β΄ 10

6. Νέστος Χρυσούπολης 8

7. Καμπανιακός 7

8. Καβάλα 6 -9αγ.

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5 -9αγ.

10. Μακεδονικός 5

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ