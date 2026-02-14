Πιο κοντά στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία του Ελληνικού Ποδοσφαίρου βρίσκεται ο Ηρακλής. Ο «Γηραιός» κέρδισε στην πρεμιέρα των Play Off του Α’ Ομίλου του Πρωταθλήματος της Super League 2 τον Αστέρα Τρίπολης Β’ με 2-0 και εκμεταλλεύτηκε το 0-0 στον αγώνα Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου.

Ο Γιώργος Μάναλης με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό για να διπλασιάσει τα τέρματα των «κυανόλευκων» με σουτ ο νεοαποκτηθείς από την ΑΕΛ, Σοφιάν Τσάκλα στο 56ο λεπτό.

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη, που είχε και οριζόντιο δοκάρι σε κεφαλιά του Μάναλη στο 78’, πήρε το «τρίποντο» και απομακρύνθηκε περαιτέρω από τους διώκτες του.

Η ΑΣΑ απέτυχε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από το 23’, μετά την αποβολή του Βίκτορ Φερνάντεζ με δεύτερη κίτρινη κάρτα – απόφαση του διαιτητή Πέτρου Τσαγκαράκη που «οδήγησε» τη Νίκη Βόλου σε ανακοίνωση στο ημίχρονο.

Στα play out, σημαντικό βήμα παραμονής έκανε ο ΠΑΟΚ Β’ επικρατώντας της Καβάλας με 4-0 στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Με το σουτ του Γιάννη Γκιτέρσου (36’), την κεφαλιά του Δημήτρη Κωττά (55’), το πέναλτι του Γιώργου Κοσίδη (76’) και το πλασέ του Καρέλ Μούστμα (90’+3’) διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΟΚ Β’ ανέβασε τη διαφορά από τη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης έμειναν στο 0-0 στη Χαλάστρα. Σε ένα παιχνίδι με τρεις αποβολές (στο 60’ ο Άγγελος Παπαστεριανός για τους γηπεδούχους, στο 66’ ο Γιώργος Μανωλάκης και στο 86’ ο Γιάννης Δαλιανόπουλος για τους φιλοξενούμενους), ο ένας βαθμός δεν βοηθάει τις δυο ομάδες στην προσπάθεια παραμονής.

Κοντά σε αυτές βρέθηκε κι ο ΠΑΣ Γιάννινα που πέρασε νικηφόρα από την Ευκαρπία με το 1-0 επί του ουραγού Μακεδονικού. Το γκολ του Βασίλη Κοντονίκου στο 23’ έκανε τη διαφορά για τον «Άγιαξ της Ηπείρου». Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν με παίκτη λιγότερο το παιχνίδι λόγω αποβολής του Θωμά Καραμπέρη στο 76’.

Η 1η αγωνιστική των Play Off του Α’ ομίλου:

Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-0

Η βαθμολογία (Σε 1 αγώνα)

Ηρακλής 25 Αναγέννηση Καρδίτσας 21 Νίκη Βόλου 21 Αστέρας Τρίπολης Β’ 16

Η 1η αγωνιστική των Play Out του Α’ Ομίλου:

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 4-0

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα 0-1

Η βαθμολογία (Σε 1 αγώνα)