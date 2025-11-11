Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανέβαλε την αναμέτρηση του Πανιώνιου με τον Ολυμπιακό Β, για τη 10η αγωνιστική της Super League 2.

Το παιχνίδι αναβλήθηκε επειδή η πειραϊκή ομάδα έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές μη διαθέσιμους λόγω κλήσης στις Εθνικές ομάδες τους, οπότε η Λίγκα θα το ορίσει σε νέα ημερομηνία.

«Ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β αναβάλλεται λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β σε αγώνες των ελληνικών εθνικών ομάδων (Άρθρο 22 παρ.4 ΚΑΠ) και θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας», αναφέρει η ανακοίνωση.