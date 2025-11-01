Εύκολο έργο είχε η Καλαμάτα απέναντι στον Παναργειακό, σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2. Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε πολύ άνετα με 5-1, επέστρεψε στις νίκες (μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανιώνιο την περασμένη εβδομάδα) και παραμένει στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Ο Λεμονής στο 4΄ και ο Παμλίδης στο 14΄ απλοποίησαν από νωρίς το έργο των γηπεδούχων, για να ακολουθήσουν δύο τέρματα του Μιράντα (22΄, και 39΄), πριν μειώσει στο τέλος του ημιχρόνου ο Φοκάμ. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Κωτσόπουλος.

Η έκπληξη της ημέρας έγινε στο Ρέντη, όπου η μέχρι σήμερα ουραγός Ηλιούπολη πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο», επικρατώντας 3-2 του Ολυμπιακού Β΄. Ο Τσουμάνης με δύο γκολ (14΄, 29΄) έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» εξουδετέρωσαν στο φινάλε του α΄ μέρους, με τέρματα των Γκοτζαμανίδη (42΄) και Μπιλάλ (45΄+). Τελικά, το γκολ του Μάριου Κωστούλα στο 57΄ ολοκλήρωσε την έκπληξη, επιτρέποντας στην Ηλιούπολη να «ξεκολλήσει» από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, αφού ξεπέρασε τον Παναργειακό.

Στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης» της Καλλιθέας, η Athens Kallithea και η Μαρκό ήρθαν ισόπαλες 1-1 και παραμένουν ισόβαθμες, πιάνοντας στην τρίτη θέση τον Ολυμπιακό Β΄. Οι νεοφώτιστοι του Σούλη Παπαδόπουλου, που πραγματοποιούν πολύ καλή πορεία ως τώρα στο πρωτάθλημα, προηγήθηκαν στο 30΄ με τον Μιούλερ, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 66΄ με τον Γερολέμου, που είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή, λίγα λεπτά νωρίτερα.

Η 8η αγωνιστική του Β΄ ομίλου:

Athens Kallithea FC – Μαρκό 1-1

Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη 2-3

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 2/11

Αιγάλεω – Χανιά 2/11

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

1. Καλαμάτα 20

2. Πανιώνιος 15 -7αγ.

3. Athens Kallithea FC 13

4. ΓΣ Μαρκό 13

5. Ολυμπιακός Β΄ 13

6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.

7. Χανιά 6 -7αγ.

8. Αιγάλεω 6 -7αγ.

9. Ηλιούπολη 4

9. Παναργειακός 3