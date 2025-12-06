Η Νίκη Βόλου «στραβοπάτησε» στα Ιωάννινα, μένοντας στο 1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννινα, σε αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική του Α΄ ομίλου της Super League 2. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 18΄ με τον Λουκίνα, αλλά ο Μπουλλάρι ισοφάρισε στον 55΄ και τους στέρησε δύο σημαντικούς βαθμούς, στη μάχη της ανόδου.

Την ίδια ώρα, η Αναγέννηση Καρδίτσας πέρασε με ένα εμφατικό 3-0 από την έδρα του Καμπανιακού και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης, περιμένοντας το αυριανό (7/12) ματς του πρωτοπόρου Ηρακλή, με τον Νέστο στη Χρυσούπολη.

Ο Καρίμ στο 8΄, ο Πολέτο στο 34΄ και ο Καμπετσής στο 45΄ πέτυχαν τα γκολ για την ΑΣΑ, που «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο.

Νωρίτερα, οι Β΄ ομάδες του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο γήπεδο του Περιστερίου, με γκολ του Σιμόνι στο 31΄ για τους Αρκάδες και πέναλτι του Κοσίδη στο 67΄ για τους Θεσσαλονικείς.

Η 13η αγωνιστική στον Α΄ όμιλο της Super League 2:

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΑΟΚ Β΄ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3

Μακεδονικός – Καβάλα 7/12

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΟΤ Ηρακλής 7/12

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες):

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

2. Νίκη Βόλου 28

3. ΠΟΤ Ηρακλής 28 -12αγ.

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27

5. ΠΑΟΚ Β΄ 15

6. Καβάλα 12 -12αγ.

7. Νέστος Χρυσούπολης 11 -12αγ.

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5 -12αγ.