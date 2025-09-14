Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού ανάμεσα στον Ηρακλή και στον Αστέρα Τρίπολης Β’ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, το απόγευμα της Κυριακής (15/9), ο Μπάμπης Τεννές είδε την πόρτα της εξόδου από τον «γηραιό».

Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2, στην πρεμιέρα του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2, με τον Ροντρίγκο Εραμούσπε να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις για τον ΠΟΤ Ηρακλής. Ωστόσο, αυτό δεν έφτανε για να μείνει στη θέση του ο έμπειρος τεχνικός που, μάλιστα, δεν παρουσιάστηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Αφού του γνωστοποιήθηκε πως δεν θα συνεχίσει στο πόστο του, ο Τεννές επέστρεψε στα αποδυτήρια της ομάδας του, ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές του και τους ευχήθηκε Καλή Επιτυχία στο υπόλοιπο της σεζόν. Αξίζει να αναφερθεί πως αρκετοί φίλοι του ΠΟΤ Ηρακλής έμειναν πέριξ του Καυτανζογλείου μετά το τέλος του ματς, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους προς όλους για την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα.