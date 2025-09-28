Με μία κυριαρχική εμφάνιση, η Καλαμάτα συνέτριψε με 5-0 τη φιλοξενούμενη Ηλιούπολη, για την 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου και συνέχισε αήττητη και από την κορυφή της κατάταξης την πορεία της στην εφετινή Super League 2.
Η «μαύρη θύελλα» άνοιξε τον … χορό των τερμάτων στο 17΄ με τον Μάντζη, ενώ στο 35΄ ο Μορέιρα την έστειλε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 2-0. Στο 47΄, ο Μάντζης με κεφαλιά σκόραρε για δεύτερη φορά, ενώ ο Παμλίδης με πέναλτι στο 62΄ διαμόρφωσε το 4-0. Το … κερασάκι στην τούρτα το έβαλε στο 86΄ ο Κωτσόπουλος.
Να σημειωθεί ότι η Ηλιούπολη αγωνιζόταν από το 65΄ με δέκα παίκτες μετά από την αποβολή του Καρανίκα (2η κίτρινη).
Η 3η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος – Παναργειακός 3-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου 1-0
Ολυμπιακός Β’ – Χανιά 1-0
Καλαμάτα ΠΣ – Ηλιούπολη 5-0
Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό 0-1
Βαθμολογία
1. Καλαμάτα ΠΣ 9
2. Πανιώνιος 7
3. Ολυμπιακός Β’ 7
4. Athens Kallithea FC 6
5. ΓΣ Μαρκό 6
6. Παναργειακός 2
7. Χανιά 1
8. Ελλάς Σύρου 1
9. Αιγάλεω 1
10. Ηλιούπολη 1