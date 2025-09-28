Με μία κυριαρχική εμφάνιση, η Καλαμάτα συνέτριψε με 5-0 τη φιλοξενούμενη Ηλιούπολη, για την 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου και συνέχισε αήττητη και από την κορυφή της κατάταξης την πορεία της στην εφετινή Super League 2.

Η «μαύρη θύελλα» άνοιξε τον … χορό των τερμάτων στο 17΄ με τον Μάντζη, ενώ στο 35΄ ο Μορέιρα την έστειλε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 2-0. Στο 47΄, ο Μάντζης με κεφαλιά σκόραρε για δεύτερη φορά, ενώ ο Παμλίδης με πέναλτι στο 62΄ διαμόρφωσε το 4-0. Το … κερασάκι στην τούρτα το έβαλε στο 86΄ ο Κωτσόπουλος.

Να σημειωθεί ότι η Ηλιούπολη αγωνιζόταν από το 65΄ με δέκα παίκτες μετά από την αποβολή του Καρανίκα (2η κίτρινη).

Η 3η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Παναργειακός 3-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου 1-0

Ολυμπιακός Β’ – Χανιά 1-0

Καλαμάτα ΠΣ – Ηλιούπολη 5-0

Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό 0-1

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα ΠΣ 9

2. Πανιώνιος 7

3. Ολυμπιακός Β’ 7

4. Athens Kallithea FC 6

5. ΓΣ Μαρκό 6

6. Παναργειακός 2

7. Χανιά 1

8. Ελλάς Σύρου 1

9. Αιγάλεω 1

10. Ηλιούπολη 1