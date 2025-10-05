Ακάθεκτη συνεχίζει στον Β’ όμιλο της Super League 2 η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε την Κυριακή με το εμφατικό 4-1 του Ολυμπιακού Β΄στου Ρέντη, κάνοντας το «4 στα 4» στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονταν από το 47′ με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Τουφάκη.

Από δύο γκολ σημείωσαν Παλμίδης (7′,76′) και Μάντζης (25′, 55′), ενώ για τους «ερυθρόλευκους» σκόραρε ο Βαλμπουενά στο 60ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Τουφάκης, Πνευμονίδης, Βαλμπουενά, Κεϊτά – Μορέιρα

Κόκκινες: 47′ Τουφάκης

Ολυμπιακός Β (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σίλκοτ Ντούμπερι (46′ Κεϊτά), Γιουσούφ (46′ Βαλμπουενά), Μαρτίνης (70′ Αλαφάκης), Δάμα, Λιατσικούρας (46′ Μπιλάλ), Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Τουφάκης.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης (66′ Τάχατος), Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος (77′ Σπυράκος), Παμλίδης (77′ Μπρούνο Γκάμα), Μορέιρα (60′ Μιράντα), Μάντζης (60′ Κωτσόπουλος).

Χανιά–Athens Kallithea 1-3

Η Athens Kallithea επικράτησε με ανατροπή 3-1 των Χανίων στα Περιβόλια. Ο Ιωαννίδης έκανε το 1-0 στο 25ο λεπτό για τους Κρητικούς, αλλά η αθηναϊκή ομάδα έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Γκολφίνου (35′), Ινσούα (83′) και Καντίγιο(90+3′).

Διαιτητής: Αλιάγας Αριστείδης (Δυτικής Αττικής)

Χανιά (Λαμπράκης): Στογιάνοβιτς, Σερβιλάκης, Τοπαλίδης, Λάμτσε, Ράδος (65′ Σπιριντόνοβιτς), Μεγιάδο, Άοσμαν, Κουτρουμπής, Ορτιγκόθα, Γιοκέ (65′ Κουτεντάκης), Ιωαννίδης.

Athens Kallithea (Μπράτσος): Κρεσπί, Πασαλίδης, Ματίγια, Μαυριάς, Ινσούα, Γκολφίνος, Μεταξάς, Σαταριάνο, Σωτηράκος, Καντίγιο, Ντεντάκης.

Μαρκό-Πανιώνιος 1-1

Από έναν βαθμό πήραν Μαρκό και Πανιώνιος (1-1). Ο Παπαγεωργίου με πέναλτι άνοιξε (64′) το σκορ για τον «ιστορικό», ενώ από την άσπρη βούλα σκόραρε και η Μαρκό με τον Μεντόζα. Νωρίτερα (45′), όταν δεν υπήρχε σκορ, ο Μωραίτης δεν κατάφερε από την άσπρη βούλα να νικήσει τον Αυγερινό.

Διαιτητής: Μπουτσικός Αθανάσιος (Μακεδονίας)

Μαρκό (Γιάκαλης): Αυγερινός, Σμάλης, Αλεξόπουλος, Παυλίδης (46′ Μεντόζα), Μιγιενγκά, Κυριακίδης, Κωνσταντακόπουλος, Τσάκνης, Μπουσάι (80′ Ριτσωτάκης), Ντέντλερ, Φατιόν (46′ Μιούλερ).

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπελμόντ, Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (83′ Βοΐλης), Γιακόβλεφ, Παπαγεωργίου (83′ Κρητικός), Μωραΐτης.

Ελλάς Σύρου- Παναργειακός 5-0

Εντυπωσιακή η Ελλάς Σύρου…σκόρπισε τον Παναργιεακό, θριαμβεύοντας με σκορ 5-0 στο ανακαινισμένο γήπεδο της Ερμούπολης.

Ο Τσιαντούλας άνοιξε νωρίς (13’) το σκορ, πριν ο Γιάκος δύο φορές -21’, 25’- και ο Κόλα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (35’) κάνουν τέσσερα τα γκολ της διαφοράς στο ημίχρονο. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 50ο λεπτό ο Βερνάρδος.

Διαιτητής: Κώστας Σαφούρης-Αργυρόπουλος (Σερρών)

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Γκέζος, Προβυδάκης, Σταματούλας, Βλάχος, Τσιαντούλας, Νάτσος, Γιάκος, Κόλα, Νίνο, Τριμμάτης.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ, Γιαλαμίδης, Ζησούλης (75′ Αρμένης), Χρήστου, Κονέ (46′ Χατζηδημητρίου), Κότζα (66′ Φοκάμ), Ντάμακ, Πέτροβιτς (46′ Ναλιτζής), Καρυπίδης (66′ Λαζαρίδης).

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου:

Ηλιούπολη–Αιγάλεω ΑΟ 1-2

Ελλάς Σύρου – Παναργειακός 5-0

ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος 1-1

Χανιά – Athens Kallithea FC 1-3

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα ΠΣ 1-4

Η βαθμολογία

ΑΓ. ΒΑΘ.

1. Καλαμάτα ΠΣ 4 12

2. Athens Kallithea FC 4 9

3. Πανιώνιος 4 8

4. Ολυμπιακός Β’ 4 7

5. ΓΣ Μαρκό 4 7

6. Ελλάς Σύρου 4 4

7. Αιγάλεω 4 4

7. Παναργειακός 4 2

8. Χανιά 4 1

10. Ηλιούπολη 4 1