Το γκολ-φαουλ του Τσιλιγγίρη (37′) και η κεφαλιά του Βρακά (69′) επέτρεψαν στο Αιγάλεω να φύγει με τη νίκη, το Σάββατο από το Δημοτικό Στάδιο της Ηλιούπολης.

Πιο συγκεκριμένα το «Σίτι» επιβλήθηκε με 2-1 της ομώνυμης ομάδας, για την 4η αγωνιστική του Β’ ομίλου κι έτσι πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Εν αντιθέσει με το Αιγάλεω που πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, η Ηλιούπολη παρέμεινε χωρίς νίκη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι αγωνίζονταν από το 53′ με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή- με δεύτερη κίτρινη- του Μπουγαΐδη, μείωσαν στο 79ο λεπτό με σουτ του Μίγια, αλλά δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα.

Διαιτητής: Μαυραντωνάκης Νικόλαος (Ηρακλείου)

Κίτρινες: Μίγια-Βάρκας

Κόκκινες: 53′ Μπουγαΐδης (δεύτερη κίτρινη)

Ηλιούπολη (Μπαδήμας): Χριστοδούλης, Κρέτσι, Μαϊδανός, Μπουγαΐδης, Κωστούλας, Σουντουρά, Νεοφυτίδης (90+2′ Τσουμάνης), Μίγια, Ζαφειράκης, Σαμ (76′ Ντάο), Κεραμίδας (46′ Χριστόπουλος).

Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Καραργύρης, Καρρίκι Χόσκο, Κουϊρουκίδης, Βάρκας, Ευαγγέλου, Φοφανά, Ζιούλης, Κωστόπουλος, Ουνγιαλίδης, Τσιλιγγίρης.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Super League 2:

Ηλιούπολη–Αιγάλεω ΑΟ 0-2

Κυριακή 5/10

13:00 Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου – Παναργειακός

14:00 Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος (Athletico.gr)

14:00 Γήπεδο Περιβολίων, Χανιά – Athens Kallithea FC

14:00 Π.Κ. Ρέντη, Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα ΠΣ (Action24)

Η βαθμολογία

ΑΓ. ΒΑΘ.

1. Καλαμάτα ΠΣ 3 9

2. Πανιώνιος 3 7

3. Ολυμπιακός Β’ 3 7

4. Athens Kallithea FC 3 6

5. ΓΣ Μαρκό 3 6

6. Αιγάλεω 4 4

7. Παναργειακός 3 2

8. Χανιά 3 1

8. Ελλάς Σύρου 3 1

10. Ηλιούπολη 4 1