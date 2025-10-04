Το γκολ-φαουλ του Τσιλιγγίρη (37′) και η κεφαλιά του Βρακά (69′) επέτρεψαν στο Αιγάλεω να φύγει με τη νίκη, το Σάββατο από το Δημοτικό Στάδιο της Ηλιούπολης.
Πιο συγκεκριμένα το «Σίτι» επιβλήθηκε με 2-1 της ομώνυμης ομάδας, για την 4η αγωνιστική του Β’ ομίλου κι έτσι πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.
Εν αντιθέσει με το Αιγάλεω που πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, η Ηλιούπολη παρέμεινε χωρίς νίκη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι αγωνίζονταν από το 53′ με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή- με δεύτερη κίτρινη- του Μπουγαΐδη, μείωσαν στο 79ο λεπτό με σουτ του Μίγια, αλλά δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα.
Διαιτητής: Μαυραντωνάκης Νικόλαος (Ηρακλείου)
Κίτρινες: Μίγια-Βάρκας
Κόκκινες: 53′ Μπουγαΐδης (δεύτερη κίτρινη)
Ηλιούπολη (Μπαδήμας): Χριστοδούλης, Κρέτσι, Μαϊδανός, Μπουγαΐδης, Κωστούλας, Σουντουρά, Νεοφυτίδης (90+2′ Τσουμάνης), Μίγια, Ζαφειράκης, Σαμ (76′ Ντάο), Κεραμίδας (46′ Χριστόπουλος).
Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Καραργύρης, Καρρίκι Χόσκο, Κουϊρουκίδης, Βάρκας, Ευαγγέλου, Φοφανά, Ζιούλης, Κωστόπουλος, Ουνγιαλίδης, Τσιλιγγίρης.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Super League 2:
Ηλιούπολη–Αιγάλεω ΑΟ 0-2
Κυριακή 5/10
13:00 Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου – Παναργειακός
14:00 Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος (Athletico.gr)
14:00 Γήπεδο Περιβολίων, Χανιά – Athens Kallithea FC
14:00 Π.Κ. Ρέντη, Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα ΠΣ (Action24)
Η βαθμολογία
ΑΓ. ΒΑΘ.
1. Καλαμάτα ΠΣ 3 9
2. Πανιώνιος 3 7
3. Ολυμπιακός Β’ 3 7
4. Athens Kallithea FC 3 6
5. ΓΣ Μαρκό 3 6
6. Αιγάλεω 4 4
7. Παναργειακός 3 2
8. Χανιά 3 1
8. Ελλάς Σύρου 3 1
10. Ηλιούπολη 4 1