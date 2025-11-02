Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το σημαντικότερο ματς της 8ης αγωνιστικής του Α΄ ομίλου της Super League 2, ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Ηρακλή. Ο «Γηραιός» προηγήθηκε στο 38΄ με τον Παναγιωτίδη, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 69΄ με τον Μπούση.

Έτσι, σε συνδυασμό και με το χθεσινό 0-0 της Νίκης Βόλου στη Χρυσούπολη, η κατάσταση στις πρώτες θέσεις του ομίλου παραμένει αναλλοίωτη, με τον Ηρακλή να προπορεύεται και τις δύο ομάδες της Θεσσαλίας να ακολουθούν σε απόσταση ενός βαθμού. Μαζί τους βρίσκεται πλέον και ο Αστέρας Τρίπολης Β΄, ο οποίος με γκολ του Φρίμπονγκ (59΄) νίκησε 1-0 στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό.

Στην αναμέτρηση δύο εκ των ουραγών του ομίλου, ο ΠΑΣ Γιάννινα παραχώρησε 0-0 στην Καβάλα και παραμένει στην τελευταία θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «’Αγιαξ της Ηπείρου» έχασε πέναλτι με τον Μπουλλάρι (απέκρουσε ο Γιαννίκογλου), ενώ είχε και δύο δοκάρια.

Η 8η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β΄ – Μακεδονικός 3-0

Καμπανιακός – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 0-1

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 18

2. Νίκη Βόλου 17

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 17

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 17

5. ΠΑΟΚ Β’ 10

6. Νέστος Χρυσούπολης 8

7. Καμπανιακός 7

8. Καβάλα 6

9. Μακεδονικός 5

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5

Πηγή: ΑΠΕ