Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το σημαντικότερο ματς της 8ης αγωνιστικής του Α΄ ομίλου της Super League 2, ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Ηρακλή. Ο «Γηραιός» προηγήθηκε στο 38΄ με τον Παναγιωτίδη, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 69΄ με τον Μπούση.
Έτσι, σε συνδυασμό και με το χθεσινό 0-0 της Νίκης Βόλου στη Χρυσούπολη, η κατάσταση στις πρώτες θέσεις του ομίλου παραμένει αναλλοίωτη, με τον Ηρακλή να προπορεύεται και τις δύο ομάδες της Θεσσαλίας να ακολουθούν σε απόσταση ενός βαθμού. Μαζί τους βρίσκεται πλέον και ο Αστέρας Τρίπολης Β΄, ο οποίος με γκολ του Φρίμπονγκ (59΄) νίκησε 1-0 στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό.
Στην αναμέτρηση δύο εκ των ουραγών του ομίλου, ο ΠΑΣ Γιάννινα παραχώρησε 0-0 στην Καβάλα και παραμένει στην τελευταία θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «’Αγιαξ της Ηπείρου» έχασε πέναλτι με τον Μπουλλάρι (απέκρουσε ο Γιαννίκογλου), ενώ είχε και δύο δοκάρια.
Η 8η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0
ΠΑΟΚ Β΄ – Μακεδονικός 3-0
Καμπανιακός – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 0-1
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
1. ΠΟΤ Ηρακλής 18
2. Νίκη Βόλου 17
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 17
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 17
5. ΠΑΟΚ Β’ 10
6. Νέστος Χρυσούπολης 8
7. Καμπανιακός 7
8. Καβάλα 6
9. Μακεδονικός 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 5
Πηγή: ΑΠΕ