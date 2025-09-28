Τη δεύτερη εφετινή νίκη της στον Β’ όμιλο της Super League 2 και πρώτη ενώπιον του κοινού της, πανηγύρισε η Athens Kallithea FC, η οποία έκαμψε με 1-0 την αντίσταση της Ελλάς Σύρου, για την 3η αγωνιστική.

Με το «τρίποντο» οι νικητές «έπιασαν» στη δεύτερη θέση την Καλαμάτα, η οποία όμως έχει ένα ματς λιγότερο και αγωνίζεται αυτή την ώρα απέναντι στην Ηλιούπολη, ενώ υποχρέωσαν τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη ήττα τους και πρώτη εκτός έδρας.

To μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Μεταξάς στο 17΄.

Η 3η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Παναργειακός 3-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου 1-0

Ολυμπιακός Β’ – Χανιά 16:00

Καλαμάτα ΠΣ – Ηλιούπολη 17:00

Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό 17:00

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

1. Πανιώνιος 7 – 3 αγώνες

2. Καλαμάτα ΠΣ 6

3. Athens Kallithea FC 6 – 3 αγώνες

4. Ολυμπιακός Β’ 4

5. ΓΣ Μαρκό 3

6. Παναργειακός 2 – 3 αγώνες

7. Χανιά 1

8. Ελλάς Σύρου 1 – 3 αγώνες

9. Αιγάλεω 1

10. Ηλιούπολη 1