Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στον Β΄ όμιλο της Super League 2 η Ελλάς Σύρου.

Οι νεοφώτιστοι στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία πέρασαν νικηφόρα το Σάββατο από τα Ψαχνά, επικρατώντας με 2-0 του Αιγάλεω, για την 16η αγωνιστική και αναρριχήθηκαν στην τέταρτη θέση, που δίνει το εισιτήριο για τα πλέι-οφ.

Χάρη σε ένα αυτογκόλ του Τάτση στο 45΄ και ένα γκολ του Νάτσου στο 88΄, η κυκλαδίτικη ομάδα πήρε το τρίποντο και ξεπέρασε στη βαθμολογία τον Ολυμπιακό Β΄ (παίζει αύριο) και την Athens Kallithea.

Η τελευταία είχε επώδυνη βαθμολογική απώλεια στην έδρα της απέναντι στον ουραγό Παναργειακό, με τον οποίο ήρθε ισόπαλη 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα προηγήθηκαν στο 42΄ με τον Γιαλαμίδη, η Καλλιθέα ισοφάρισε στο 55΄ με τον Καντίγιο, αλλά είχε δύο δοκάρια στη συνέχεια και «πέταξε» δύο σημαντικούς βαθμούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Athens Kallithea–Παναργειακός 1-1

Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 0-2

Καλαμάτα–Πανιώνιος 11/1

Ολυμπιακός Β΄-Μαρκό 11/1

Χανιά-Ηλιούπολη 11/1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)

1. Καλαμάτα 41

2. Πανιώνιος 39

3. ΓΣ Μαρκό 28

4. Ελλάς Σύρου 23 -16αγ.

5. Athens Kallithea 22 -16αγ.

6. Ολυμπιακός Β’ 21

7. Αιγάλεω 14 -16αγ.

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 8

10. Παναργειακός 5 -16αγ.