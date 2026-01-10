Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στον Β΄ όμιλο της Super League 2 η Ελλάς Σύρου.
Οι νεοφώτιστοι στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία πέρασαν νικηφόρα το Σάββατο από τα Ψαχνά, επικρατώντας με 2-0 του Αιγάλεω, για την 16η αγωνιστική και αναρριχήθηκαν στην τέταρτη θέση, που δίνει το εισιτήριο για τα πλέι-οφ.
Χάρη σε ένα αυτογκόλ του Τάτση στο 45΄ και ένα γκολ του Νάτσου στο 88΄, η κυκλαδίτικη ομάδα πήρε το τρίποντο και ξεπέρασε στη βαθμολογία τον Ολυμπιακό Β΄ (παίζει αύριο) και την Athens Kallithea.
Η τελευταία είχε επώδυνη βαθμολογική απώλεια στην έδρα της απέναντι στον ουραγό Παναργειακό, με τον οποίο ήρθε ισόπαλη 1-1.
Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα προηγήθηκαν στο 42΄ με τον Γιαλαμίδη, η Καλλιθέα ισοφάρισε στο 55΄ με τον Καντίγιο, αλλά είχε δύο δοκάρια στη συνέχεια και «πέταξε» δύο σημαντικούς βαθμούς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Athens Kallithea–Παναργειακός 1-1
Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 0-2
Καλαμάτα–Πανιώνιος 11/1
Ολυμπιακός Β΄-Μαρκό 11/1
Χανιά-Ηλιούπολη 11/1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)
1. Καλαμάτα 41
2. Πανιώνιος 39
3. ΓΣ Μαρκό 28
4. Ελλάς Σύρου 23 -16αγ.
5. Athens Kallithea 22 -16αγ.
6. Ολυμπιακός Β’ 21
7. Αιγάλεω 14 -16αγ.
8. Χανιά 12
9. Ηλιούπολη 8
10. Παναργειακός 5 -16αγ.