Με γκολ του Ανδρέα Βασιλόγιαννη στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης, η Καλλιθέα επιβλήθηκε στην Ηλιούπολη με 1-0 της ομώνυμης ομάδας στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στον Β΄ όμιλο της Super League 2.
Η νικήτρια έφτασε στους 16 βαθμούς κι έπιασε την Μαρκό στην τρίτη θέση, ενώ ο σύλλογος των νοτίων προαστίων παρέμεινε στους 4 και είναι προτελευταίος.
Η 9η αγωνιστική:
Χανιά – Πανιώνιος 0-2
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β αναβολή
Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου 2-0
Παναργειακός – Μαρκό 0-1
Ηλιούπολη – Καλλιθέα 0-0
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
1. Καλαμάτα 23
2. Πανιώνιος 21
3. Καλλιθέα 16
4. Μαρκό 16
5. Ολυμπιακός Β 13 -8αγ.
6. Ελλάς Σύρου 9
7. Αιγάλεω 9 -8αγ.
8. Χανιά 6
9. Ηλιούπολη 4
10. Παναργειακός 3