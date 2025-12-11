Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε η Super League 2 στις 16 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν αρκετά θέματα, με το τηλεοπτικό να ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτά.

Αναλυτικά:

«Τα Μέλη Δ.Σ. SUPER LEAGUE 2

Κύριοι,

Καλείσθε, όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:30 (στα γραφεία της Ένωσης – Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα – 4ος όροφος), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων

Σύμβαση Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων

Σύμβαση χορηγίας – παροχές – ονοματοδοσία

Αγωνιστικά Θέματα

Διάφορα Θέματα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. προσέρχεται ΜΟΝΟ ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε ομάδας, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε μη μέλη του Δ.Σ».