Την έκτη διαδοχική νίκη της στον Β΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε η πρωτοπόρος Καλαμάτα. Η «μαύρη θύελλα» επιβλήθηκε 3-1 του Ολυμπιακού Β΄ στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής, και απέκτησε -έστω και προσωρινά- προβάδισμα πέντε βαθμών έναντι του Πανιωνίου που υποδέχεται την Κυριακή (7/12), τη Μαρκό.

Το πελοποννησιακό συγκρότημα άνοιξε το σκορ με το πέναλτι του Παμλίδη στο 26΄, ενώ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μάντζη στο 54΄. Ακολούθως, ο Ολυμπιακός Β΄ μείωσε με τον Κεϊτά στο 59΄, αλλά η Καλαμάτα ανέκτησε το προβάδισμα των δύο τερμάτων χάρη στο γκολ του Βαφέα στο 69΄.

Η 13η αγωνιστική στον Β΄ όμιλο της Super League 2:

Καλαμάτα ΠΣ – Ολυμπιακός Β΄ 3-1

Πανιώνιος – ΓΣ Μαρκό 7/12

Athens Kallithea FC – Χανιά 7/12

Αιγάλεω ΑΟ – Ηλιούπολη 7/12

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 7/12

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):

1. Καλαμάτα ΠΣ 35 -13αγ.

2. Πανιώνιος 30

3. ΓΣ Μαρκό 22

4. Athens Kallithea FC 17

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Ολυμπιακός Β΄ 14

7. Αιγάλεω 11 -11αγ.

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4