Την έκτη διαδοχική νίκη της στον Β΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε η πρωτοπόρος Καλαμάτα. Η «μαύρη θύελλα» επιβλήθηκε 3-1 του Ολυμπιακού Β΄ στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής, και απέκτησε -έστω και προσωρινά- προβάδισμα πέντε βαθμών έναντι του Πανιωνίου που υποδέχεται την Κυριακή (7/12), τη Μαρκό.
Το πελοποννησιακό συγκρότημα άνοιξε το σκορ με το πέναλτι του Παμλίδη στο 26΄, ενώ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μάντζη στο 54΄. Ακολούθως, ο Ολυμπιακός Β΄ μείωσε με τον Κεϊτά στο 59΄, αλλά η Καλαμάτα ανέκτησε το προβάδισμα των δύο τερμάτων χάρη στο γκολ του Βαφέα στο 69΄.
Η 13η αγωνιστική στον Β΄ όμιλο της Super League 2:
Καλαμάτα ΠΣ – Ολυμπιακός Β΄ 3-1
Πανιώνιος – ΓΣ Μαρκό 7/12
Athens Kallithea FC – Χανιά 7/12
Αιγάλεω ΑΟ – Ηλιούπολη 7/12
Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 7/12
Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):
1. Καλαμάτα ΠΣ 35 -13αγ.
2. Πανιώνιος 30
3. ΓΣ Μαρκό 22
4. Athens Kallithea FC 17
5. Ελλάς Σύρου 16
6. Ολυμπιακός Β΄ 14
7. Αιγάλεω 11 -11αγ.
8. Χανιά 9
9. Ηλιούπολη 7
10. Παναργειακός 4