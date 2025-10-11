Έχοντας από ένα καλό ημίχρονο, Μαρκό και Ελλάς Σύρου αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 στο Μαρκόπουλο, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Οι νησιώτες προηγήθηκαν μόλις στο 11ο λεπτό με τον Θόδωρο Βερνάρδο, αλλά ο πολύπειρος Σεμπά ισοφάρισε για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου στο ξεκίνημα της επανάληψης. Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τη Μαρκό να χάνει την ευκαιρία να ανέβει – έστω προσωρινά – στη δεύτερη θέση και τους Συριανούς να προσθέτουν έναν ακόμη πολύτιμο βαθμό στην ιστορική φετινή σεζόν τους.

Νωρίτερα, η Καλαμάτα παραχώρησε ισοπαλία με 1-1 στο Αιγάλεω, στην πρώτη φετινή απώλεια βαθμών της. Η «Μαύρη Θύελλα» προηγήθηκε στο 38’ με τον Γιώργο Παμλίδη, για να ισοφαρίσει το «Σίτι» στο 81’ με τον Γιώργο Κωστέα.

Την Κυριακή (12/10) Athens Kallithea FC και Πανιώνιος έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την κορυφή, υποδεχόμενοι Ολυμπιακό Β’ και Ηλιούπολη, αντίστοιχα, ενώ Παναργειακός και Χανιά θα ψάξουν στο Άργος το πρώτο φετινό τους «τρίποντο».

Η 5η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Καλαμάτα – Αιγάλεω 1-1

Μαρκό – Ελλάς Σύρου 1-1

Athens Kallithea FC – Ολυμπιακός Β’ 12/10 (14:00)

Πανιώνιος – Ηλιούπολη 12/10 (14:00)

Παναργειακός – Χανιά 12/10 (14:00)

Βαθμολογία (4 Αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 13 -5αγ.

2. Athens Kallithea FC 9

3. Πανιώνιος 8

4. ΓΣ Μαρκό 8 -5αγ.

5. Ολυμπιακός Β’ 7

6. Ελλάς Σύρου 5 -5αγ.

7. Αιγάλεω 5 -5αγ.

8. Παναργειακός 2

9. Χανιά 1

10. Ηλιούπολη 1