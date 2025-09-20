Το γκολ του Καρίμ Μπιν Κμαγάλ στο 29ο λεπτό-μετά από εξαιρετική αντεπίθεση- αποδείχθηκε αρκετό στην Αναγέννηση Καρδίτσας, προκειμένου να φύγει νικήτρια (0-1) από την εκτός έδρας αναμέτρησή της με τον ΠΑΟΚ Β’.

 

Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)

Κίτρινες: Σνάουτσνερ – Κάσσος, Καρίμ, Τίντε, Λεωνιδόπουλος, Νικολιάς, Δούμτσης

ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης (46′ Καλόγηρος), Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ (69′ Κοσίδης), Τσοπούρογλου, Χατσίδης, Μούστμα (69′ Τσιφούτης), Μπάλντε (80′ Γκιτέρσος), Μύθου.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Κάσσος, Πεταυράκης, Τίντε, Μπούσης, Στίκας, Λεωνιδόπουλος (71′ Γιαξής), Πολέτο (76′ Νικολιάς), Νοικοκυράκης (76′ Δούτσης), Καρίμ (62′ Μανουσάκης), Ομρανί (62′ Ζυγκερίδης).

To πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου:

20/9

ΠΑΟΚ Β’–Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Καβάλα–ΠΟΤ Ηρακλής

Μακεδονικός–ΠΑΣ Γιάννινα

21/9

Νίκη Βόλου–Καμπανιακός

Αστέρας Τρίπολης Β’–Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

2. Καμπανιακός 3 1αγ.

3. Νέστος Χρυσούπολης 3 1αγ.

4. Νίκη Βόλου 3 1αγ.

5. Αστέρας Τρίπολης Β’ 3 1αγ.

6. ΠΟΤ Ηρακλής 3 1αγ.

7. Καβάλα 0 1αγ.

8. ΠΑΟΚ Β’ 0

9. ΠΑΣ Γιάννινα 0 1αγ.

10. Μακεδονικός 0 1αγ.

