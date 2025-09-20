Το γκολ του Καρίμ Μπιν Κμαγάλ στο 29ο λεπτό-μετά από εξαιρετική αντεπίθεση- αποδείχθηκε αρκετό στην Αναγέννηση Καρδίτσας, προκειμένου να φύγει νικήτρια (0-1) από την εκτός έδρας αναμέτρησή της με τον ΠΑΟΚ Β’.
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)
Κίτρινες: Σνάουτσνερ – Κάσσος, Καρίμ, Τίντε, Λεωνιδόπουλος, Νικολιάς, Δούμτσης
ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης (46′ Καλόγηρος), Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ (69′ Κοσίδης), Τσοπούρογλου, Χατσίδης, Μούστμα (69′ Τσιφούτης), Μπάλντε (80′ Γκιτέρσος), Μύθου.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Κάσσος, Πεταυράκης, Τίντε, Μπούσης, Στίκας, Λεωνιδόπουλος (71′ Γιαξής), Πολέτο (76′ Νικολιάς), Νοικοκυράκης (76′ Δούτσης), Καρίμ (62′ Μανουσάκης), Ομρανί (62′ Ζυγκερίδης).
To πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου:
20/9
ΠΑΟΚ Β’–Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
Καβάλα–ΠΟΤ Ηρακλής
Μακεδονικός–ΠΑΣ Γιάννινα
21/9
Νίκη Βόλου–Καμπανιακός
Αστέρας Τρίπολης Β’–Νέστος Χρυσούπολης
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
1. Αναγέννηση Καρδίτσας 6
2. Καμπανιακός 3 1αγ.
3. Νέστος Χρυσούπολης 3 1αγ.
4. Νίκη Βόλου 3 1αγ.
5. Αστέρας Τρίπολης Β’ 3 1αγ.
6. ΠΟΤ Ηρακλής 3 1αγ.
7. Καβάλα 0 1αγ.
8. ΠΑΟΚ Β’ 0
9. ΠΑΣ Γιάννινα 0 1αγ.
10. Μακεδονικός 0 1αγ.