Ο Αστέρας Τρίπολης Β΄ άφησε πίσω την ήττα από τον Ηρακλή και επιβλήθηκε 1-0 του Νέστου Χρυσούπολης στο ΔΑΚ Χρυσούπολης, στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 11η αγωνιστική στον Α΄ όμιλο της Super League 2. Το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στους Αρκάδες, οι οποίοι πλησίασαν σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από τον πρωτοπόρο ΠΟΤ Ηρακλή, σημείωσε στο 59ο λεπτό ο Σιμόνι. Πάντως, οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 86ο λεπτό, όταν κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε την εκτέλεση του Κωστίκα.

Στο άλλο ματς ο ΠΑΣ Γιάννινα βρήκε τον δρόμο για τη νίκη, στο πρώτο παιχνίδι με τον Γιάννη Γκούμα στον πάγκο, επικρατώντας του Μακεδονικού με 1-0 και παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα. Ο Εμιλιάνο Μπούλαρι ήταν ο παίκτης που «ξεκλείδωσε» το ματς στο 63ο λεπτό, με το τέρμα του να αποδεικνύεται αρκετό για το τελικό αποτέλεσμα.

Η 11η αγωνιστική του Α΄ ομίλου της Super League 2:

ΠΟΤ Ηρακλής – Καβάλα 1-0

Καμπανιακός – Νίκη Βόλου 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β΄ 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 0-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 1-0

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 27

2. Νίκη Βόλου 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 23

5. ΠΑΟΚ Β΄ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καβάλα 9

8. Καμπανιακός 8

9. ΠΑΣ Γιάννινα 8

10. Μακεδονικός 5