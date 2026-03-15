Με νίκη συνδύασε τη φιέστα ανόδου της στη Super League η Καλαμάτα, που επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού Β’ στην Παραλία, μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους που έδωσαν το «παρών» για να γιορτάσουν την επιστροφή της ομάδας στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μιράντα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, δίνοντας το έναυσμα για το πάρτι στις εξέδρες.

Στο άλλο παιχνίδι των play off, η Μαρκό επικράτησε 2-1 του Πανιωνίου με ανατροπή. Οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν στο 42΄ με τον Βοΐλη, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα με τον Μιούλερ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους και ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 55΄ με πέναλτι του Νεκούλ.

Η Μαρκό είχε ακόμη δύο δοκάρια με τον Γιόχανσον, χάνοντας ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, ενώ με τη νίκη αυτή πλησίασε τον Πανιώνιο στην άτυπη μάχη της δεύτερης θέσης.

Την ίδια ώρα, ο Παναργειακός υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη Γ΄ Εθνική, μετά την ήττα του με 3-1 από την Ελλάς Σύρου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των Play Off και Play Out του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Play Off

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ 1-0

Μαρκό – Πανιώνιος 2-1

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα ΠΣ 37

2. Πανιώνιος 26

3. ΓΣ Μαρκό 24

4. Ολυμπιακός Β’ 18

Play Out

Ελλάς Σύρου – Παναργειακός 3-1

Χανιά – Athens Kallithea FC 1-2

Αιγάλεω – Ηλιούπολη 2-0

Βαθμολογία

1. Athens Kallithea FC 23

1. Ελλάς Σύρου 23

3. Αιγάλεω 19

4. Χανιά 13

5. Ηλιούπολη 12

6. Παναργειακός 3