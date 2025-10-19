Η Αναγέννηση Καρδίτσας υποχρέωσε τον Αστέρα Τρίπολης Β΄ στην πρώτη ήττα του στην εφετινή Super League 2.

Oι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκε την Κυριακή με 2-0 των Αρκάδων, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του Α΄ ομίλου, και τους… προσπέρασε στη βαθμολογία, ενώ βρίσκεται πλέον στο -3 από τον πρωτοπόρο ΠΟΤ Ηρακλή. Τα τέρματα που χάρισαν το «τρίποντο» στην Αναγέννηση σημείωσαν οι Στίκας (5΄) και Καμπετσής (27΄).

Στο μεταξύ, χάρη σε τέρματα των Αριγίμπι (7΄, 78΄) και Ναούμη (38΄), ο ΠΑΣ Γιάννινα επιβλήθηκε 3-0 του Καμπανιακού στο ντέρμπι της «ουράς» και πλέον οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες, ενώ «συγκατοικούν» και με τον ΠΑΟΚ Β΄.

Στις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής για τον Α΄ όμιλο της Super League 2 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β΄ 2-1

Νίκη Βόλου – Καβάλα 6-0

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 2-0

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός 3-0

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 16

2. Νίκη Βόλου 15

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 13

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 11

5. Νέστος Χρυσούπολης 7

6. Καβάλα 5

7. Μακεδονικός 5

8. ΠΑΟΚ Β΄ 4

9. ΠΑΣ Γιάννινα 4

10. Καμπανιακός 4

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ