Την όγδοη σερί νίκη της στον Β΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε η πρωτοπόρος Καλαμάτα.

Η «μαύρη θύελλα» επιβλήθηκε 2-0 της Athens Kallithea FC στο γήπεδο της Παραλίας, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 15ης αγωνιστικής, και διεύρυνε το εφετινό αήττητό της, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 13 νίκες και δύο ισοπαλίες, ενώ αύξησε προσωρινά στους πέντε βαθμούς το προβάδισμά της έναντι του δεύτερου Πανιώνιου που υποδέχεται την Κυριακή (21/12), στη Νέα Σμύρνη, το Αιγάλεω.

Οι γηπεδούχοι πήραν το «τρίποντο», χάρη στα γκολ των Μάντζη (38΄) και Παμλίδη (88΄).

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής στον Β΄ όμιλο της Super League 2:

Καλαμάτα ΠΣ – Athens Kallithea FC 2-0

ΓΣ Μαρκό – Χανιά 21/12

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 21/12

Παναργειακός – Ολυμπιακός Β΄ 21/12

Πανιώνιος – Αιγάλεω 21/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 41 -15αγ.

2. Πανιώνιος 36

3. ΓΣ Μαρκό 25

4. Athens Kallithea FC 21 -15αγ.

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Ολυμπιακός Β’ 18

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4