Δεν ανέδειξαν νικητή οι δυο αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική στον Α’ Όμιλο της Super League 2. Στην Καβάλα, ο τοπικός ΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ Β’ ενώ στα Γιάννινα ο ΠΑΣ «κόλλησε» στο 0-0 με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Οι «ασπρόμαυροι» ευτύχησαν να προηγηθούν στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Ο Δημήτρης Τσοπούρογλου με πλασέ νίκησε τον Μάκη Γιαννίκογλου για το 0-1 στο 45ο λεπτό. Άτυχοι στάθηκαν οι «αργοναύτες» στο 48’, με την κεφαλιά του Μανώλη Αλιατίδη να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βασίλη Νικολακούλη, αλλά τελικά έφτασαν στην ισοφάριση με τον Ρακίπ Μπρέγκου στο 81ο λεπτό.

Στους «Ζωσιμάδες», ο ΠΑΣ ήταν σαφώς πιο δραστήριος και απειλητικός από την Αναγέννηση Καρδίτσας στο πρώτο ημίχρονο. Γκολ, ωστόσο, δεν σημειώθηκε. Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο, αλλά το φινάλε βρήκε τις δυο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό – ο πρώτος για τον «Άγιαξ της Ηπείρου», καθόλου βολικός για τους Θεσσαλούς.

Η 5η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής 1-4

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Νίκη Βόλου 3-1

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 1-1

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0

Βαθμολογία (5 Αγώνες):

1. ΠΟΤ Ηρακλής 13

2. Νίκη Βόλου 12

3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 11

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 10

5. Καβάλα 5

6. Μακεδονικός 5

7. ΠΑΟΚ Β’ 4

8. Νέστος Χρυσούπολης 4

9. Καμπανιακός 4

10. ΠΑΣ Γιάννινα 1