Ο Ηρακλής και η Νίκη Βόλου έμειναν στο 0-0 στο Καυτανζόγλειο, σε ένα ντέρμπι γεμάτο ένταση και ευκαιρίες, αλλά χωρίς σκορ, για την 7η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Super League 2.

Οι «κυανόλευκοι» της Θεσσαλονίκης είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα για περισσότερο από μία ώρα, καθώς ο Χρήστος Σιούτας αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν, συναντώντας απέναντί τους έναν ανίκητο Θανάση Γκαραβέλη, που αναδείχθηκε κορυφαίος της αναμέτρησης.

Η 7η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Super League 2:

Αστέρας Τρίπολης Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

15:00 Γήπεδο Μακεδονικού, Μακεδονικός – Καμπανιακός (sportal.gr)

15:00 ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης (sportal.gr)

Βαθμολογία

1. ΠΟΤ Ηρακλής 17 -7αγ.

2. Νίκη Βόλου 16 -7αγ.

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16 -7αγ.

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14 -7αγ.

5. Νέστος Χρυσούπολης 7

6. Μακεδονικός 5

7. Καβάλα 5 -7αγ.

8. ΠΑΟΚ Β’ 4

9. ΠΑΣ Γιάννινα 4 -7αγ.

10. Καμπανιακός 4

Πηγή: ΑΠΕ