Με το δεξί μπήκε στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 ο Καμπανιακός. Το γκολ του Νίκου Καθάριου λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους έδωσε τη νίκη στο ματς με την Καβάλα στη Χαλάστρα, στην πρεμιέρα του Α’ Ομίλου.
Η αποβολή του Γιάκουμπ Χρούστινετς στο 23’ άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες. Ο Τσέχος αμυντικός ήταν τελευταίος ανατρέποντας αντίπαλό του, αφήνοντας με δέκα τους «αργοναύτες». Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι, φτάνοντας στο «τρίποντο».
Το μοναδικό γκολ σημείωσε στο 43’ ο αρχηγός του Καμπανιακού, αφού στο δεύτερο μέρος, παρά την υπεροχή, οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε δεύτερο τέρμα.
Η 1η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Καμπανιακός – Καβάλα 1-0
ΠΟΤ Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’ 14/9
Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός 14/9
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 14/9
Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 15/9