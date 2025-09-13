Με το δεξί μπήκε στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 ο Καμπανιακός. Το γκολ του Νίκου Καθάριου λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους έδωσε τη νίκη στο ματς με την Καβάλα στη Χαλάστρα, στην πρεμιέρα του Α’ Ομίλου.

Η αποβολή του Γιάκουμπ Χρούστινετς στο 23’ άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες. Ο Τσέχος αμυντικός ήταν τελευταίος ανατρέποντας αντίπαλό του, αφήνοντας με δέκα τους «αργοναύτες». Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι, φτάνοντας στο «τρίποντο».

Το μοναδικό γκολ σημείωσε στο 43’ ο αρχηγός του Καμπανιακού, αφού στο δεύτερο μέρος, παρά την υπεροχή, οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε δεύτερο τέρμα.

Η 1η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Καμπανιακός – Καβάλα 1-0

ΠΟΤ Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’ 14/9

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός 14/9

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 14/9

Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 15/9