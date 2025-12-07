Την έκτη διαδοχική νίκη του στον Β΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε νωρίτερα ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι» επιβλήθηκαν 1-0 της Μαρκό στη Νέα Σμύρνη, διατηρώντας την απόσταση των δύο βαθμών από την πρωτοπόρο Καλαμάτα. Το γκολ που έκρινε το ματς υπέρ των γηπεδούχων πέτυχε ο Αυλωνίτης στο 17ο λεπτό.

Άνετες εντός έδρας νίκες πέτυχαν οι Athens Kallithea και Αιγάλεω επί των Χανίων και Ηλιούπολης με 3-0 και 2-0 αντίστοιχα, ενώ χωρίς να ιδρώσει η Ελλάς Σύρου πέρασε με 3-1 από την έδρα του ουραγού και σχεδόν … καταδικασμένου, Παναργειακού.

Η 13η αγωνιστική για τον Β΄ όμιλο της Super League 2:

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β΄ 3-1

Πανιώνιος – Μαρκό 1-0

Athens Kallithea – Χανιά 2-0

Αιγάλεω – Ηλιούπολη 3-0

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 1-3

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες):

1. Καλαμάτα ΠΣ 35

2. Πανιώνιος 33

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 20

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Αιγάλεω 14

7. Ολυμπιακός Β΄ 14

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4